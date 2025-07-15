Усик впервые прокомментировал разрыв с Красюком
Чемпион рассказал, что продолжит сотрудничество с промоутером в других сферах
около 1 часа назад
Фото: Matchroo
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 KO) высказался о завершении сотрудничества с многолетним промоутером Александром Красюком:
Слушайте, мы не прервали рабочие отношения с Александром. Я построил бизнес – USYK 17. Сейчас Александр Красюк сотрудничает с этой компанией. Мы прекратили отношения в боксе, но Александр помогает мне с другой работой. Мы проработали вместо 12 лет, мы завоевали много отличных трофеев. Мы продолжим сотрудничать, но в других сферах.
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