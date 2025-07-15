Чемпион мира по версиям WBC/WBO/WBA Александр Усик (23-0, 14 KO) высказался о Тайсоне Фьюри (34-2-1, 24 KO). Слова украинца приводит fightnews.info:

Мне не нравится Тайсон Фьюри, потому что он поддерживает парня, который помогает убивать украинцев – умара кремлева. На мой взгляд, это плохой человек. Но Тайсон поддерживает его. Это не мое дело, это просто мое мнение. Но этот парень из России помогает российским солдатам.

Я думаю, что Тайсон Фьюри – не бедный парень. Он богатый человек. Я не осуждаю Тайсона Фьюри, но не знаю, что происходит. Это просто мое мнение.