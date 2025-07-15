Усик – о трилогии с Фьюри: «Ты сумасшедший»
Александр заявил, что пока полностью сосредоточен на Дюбуа
около 1 часа назад
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Владетель титулов WBO/WBA/WBC Александр Усик (23-0, 14 KO) поделился мыслями о потенциальном третьем поединке с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO). Слова украинца приводит fightnews.info:
Трилогия с Фьюри в следующем году? Я не знаю. Сейчас я об этом не думаю. Тайсон сказал: «Эй, слушай, кролик, бла-бла-бла. Мы проведем бой 18 мая 2026 года». Ты сумасшедший, мужик. Мы поговорим об этом после поединка с Дюбуа.
Усик рассказал, какие сообщения получает от военных.