В России сделали прогноз на реванш Усик – Дюбуа: «Самый страшный соперник»
Кудряшов ставит на украинца
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
российский боксер дмитрий кудряшов поделился мыслями о реванше Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова бойца приводит fightnews.info:
Александр настолько крепок и осторожен, что для таких боксеров, как Дюбуа, это самый страшный соперник. Даниэлю нужен оппонент, который будет биться до последнего и идти на обострение, где Дюбуа сможет реализовать преимущество в ударной силе. Усик этого не позволит, и мы видим, что британец сдает во второй половине. В первой половине Усик не даст ему ничего сделать за счет своих технико-тактических данных, а во второй за счет выносливости решит вопрос.
Усик назвал секрет, который отличает его от большинства боксеров.