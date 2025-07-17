Денис Седашов

Владелец титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) поделился настроем перед реваншем с украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО), который состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Слова приводит DAZN Boxing.

Британский боксер заявил, что стал другим после предыдущего боя и теперь готов изменить ход событий в свою пользу:

У них есть свой сценарий, но я напишу собственный. Я выиграю эти пояса и стану главным. Я готов, это мой момент. Даниэль Дюбуа

Комментируя подготовку к поединку, британец добавил:

Всю уверенность я беру из того, что сделал в зале. Удары, спарринги — все это я накапливал, и теперь готов выпустить это на ринг. Даниэль Дюбуа

Напоминаем, первый поединок между Усиком и Дюбуа завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

Усик перед Дюбуа: «Меня мотивирует моя страна и наши воины».