Дюбуа — о реванше с Усиком: «У них свой сценарий, а я напишу свой».
Британец настроен решительно и обещает сделать все, чтобы стать абсолютным чемпионом
около 2 часов назад
Владелец титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) поделился настроем перед реваншем с украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО), который состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Слова приводит DAZN Boxing.
Британский боксер заявил, что стал другим после предыдущего боя и теперь готов изменить ход событий в свою пользу:
У них есть свой сценарий, но я напишу собственный. Я выиграю эти пояса и стану главным. Я готов, это мой момент.
Комментируя подготовку к поединку, британец добавил:
Всю уверенность я беру из того, что сделал в зале. Удары, спарринги — все это я накапливал, и теперь готов выпустить это на ринг.
Напоминаем, первый поединок между Усиком и Дюбуа завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.
Усик перед Дюбуа: «Меня мотивирует моя страна и наши воины».