Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула IBF в супертяжелом весе британца Дэниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), для The Ring поделился мыслями о прекращении сотрудничества чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в хевивейте украинца Александра Усика (23-0, 14 КО) с промоутером Александром Красюком.

«Это ничего не значит. Я не вижу, чтобы это как-то повлияло на Усика в этом бою.

В лагере главную роль играет тренер Сергей Лапин, так что не думаю, что это как-то повлияет на ежедневную подготовку. Его тренировочный лагерь вообще не зависит от Александра Красюка, поэтому, как по мне, все будет идти по плану.

Соглашение по этому бою уже заключено, так что и здесь волноваться не о чем. Он был его промоутером, но когда в последний раз на самом деле его продвигал? Они уже давно боксируют на чужих шоу. Красюк уже много лет не продвигает его как главный промоутер.

Не думаю, что эта новость как-то повлияет на бой. Ему 37 лет, он не какой-то дурак. Усик – умный человек, и учитывая то, с чем им приходится сталкиваться – когда на их страну падают бомбы – я думаю, что этот разрыв с промоутером – это вообще мелочь».