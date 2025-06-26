Владимир Кириченко

Британский журналист Адам Смит для talkSPORT поделился мыслями о реванше между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком (23-0, 14 KO) и обладателем чемпиона IBF в хэвивейте британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

До боя осталось меньше месяца. Меняются ли ваши мысли с приближением даты?

«Это интересно. Всё больше людей начинают склоняться к Даниэлю Дюбуа. Я думаю, когда впервые было объявлено о бое, большинство думало, что Усик просто повторит свой подвиг в Польше. Очевидно, Дюбуа набрал обороты благодаря победам над Миллером и Хрговичем, и, конечно, над Эй Джей на «Уэмбли», где люди волновались, не закостенеет ли он. А он разобрал Джошуа перед 96 000 зрителей. Так что он не может быть в лучшей форме.

Разрыв между ними уменьшился, это точно. Усик стареет, Дюбуа становится лучше. Он никак не сможет перебоксировать Александра Усика раунд за раундом, но сможет ли он попасть? Есть такая возможность, и именно в этом заключается интрига.

И, конечно, у Даниэля будет поддержка родных болельщиков. Ему нечего терять. Я думаю, что люди ожидают от Усика какой-то непобедимой силы, но ноги рано или поздно подведут. И тот удар ниже пояса, был ли он или не был, уже давно забыт, но он добавит Дюбуа уверенности, что он может работать над телом Усика. И если он сможет достать его, он сможет причинить ему боль. И тогда будет очень, очень интересно.

Усик не может продолжать вечно, но я не вижу никаких признаков спада. И если посмотреть на последние три-четыре раунда второго боя с Тайсоном Фьюри, Усик становился всё лучше и лучше. Так что если он быстро разберется, Дюбуа будет в затруднительном положении. Но если Дюбуа сможет причинить ему боль, кто знает?».

Напомним, первый поединок состоялся в августе 2023 года, тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

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