Олег Гончар

Экс-чемпион мира Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) снялся с финального элиминатора IBF против Фрэнка Санчеса (25-1, 18 КО). Об этом сообщил BoxingTalk.

28-летний британец Дюбуа отказался от боя-элиминатора IBF, который должен был определить обязательного претендента на титул Александра Усика. Отказ стал известен за несколько часов до торгов.

Промоутерская компания Queensberry Promotions объяснила решение тем, что элиминатор потерял ценность после того, как IBF назначила Дерека Чисору обязательным претендентом, а сам пояс IBF стоит последним в очереди среди титулов Усика. Бой также ограничивал бы возможности Дюбуа в других организациях.

«Даниэль гордился титулом IBF, но этот порядок и бой мало помогают его карьере. Он вернется в 2026-м с несколькими крупными поединками».

После отказа Дюбуа следующим в очереди на элиминатор стал Джаред Андерсон (18-1, 15 КО). Ранее бой с Санчесом отклонили Аджагба, Итаума и Торрес.

Напомним, ранее Дюбуа отказался от элиминатора по линии WBC с Агитом Кабайелом.