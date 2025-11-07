Временный чемпион WBC Агит Кабайель (26-0, 18 КО) заявил о упущенной возможности провести бой с экс-обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО). Немца цитирует vringe.com:

Я не люблю говорить о посторонних вещах, когда объявлен мой следующий бой. Но что касается ситуации с Дэниелом Дюбуа – он вызвал меня на бой, и я ответил: «Да, я хочу сразиться с Дэниелом Дюбуа». Потому что в тот момент это был самый большой бой, который я мог провести, поскольку Усик был недоступен.

А дальше команда Дэниела отказалась от боя. Джордж Уоррен здесь, может это подтвердить. Но мы были готовы, и позвольте мне еще раз сказать: я хочу сразиться с лучшими.