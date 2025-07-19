Владимир Кириченко

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) для DAZN Boxing поделился ожиданиями от реванша с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) после церемонии взвешивания.

Даниэль, осталось 24 часа до главного боя. Что сейчас у тебя на уме?

«Я полностью сосредоточен, я готов, не могу дождаться».

Завтра там будет более 90 000 человек, страна поддерживает тебя. Они хотят нового абсолютного чемпиона. Один вопрос: ты собираешься его нокаутировать?

«Я собираюсь победить любой ценой».

Напомним, что Усик и Дюбуа проведут реванш 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2. Где смотреть онлайн поединок