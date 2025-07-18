Денис Седашов

Украинский боксер среднего веса Дмитрий Митрофанов поделился ожиданиями от реванша между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), который состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Слова приводит Чемпион.

Я был в тренировочном лагере Усика и видел его форму. Думаю, что он может завершить бой досрочно — в 9-10 раунде. В первых раундах, думаю, Дюбуа будет активным, но все решит опыт и кондиции Александра. Хотя прогнозы делать не люблю. Дмитрий Митрофанов

По словам Дмитрия, Усик физически способен провести ещё как минимум пять боев, но всё будет зависеть от его мотивации.

Усик перед Дюбуа: «Мотивирует моя страна и наши воины».