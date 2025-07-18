Митрофанов – о реванше Усик – Дюбуа: «Все решит опыт»
Дмитрий не сомневается в победе Александра
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинский боксер среднего веса Дмитрий Митрофанов поделился ожиданиями от реванша между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), который состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Слова приводит Чемпион.
Я был в тренировочном лагере Усика и видел его форму. Думаю, что он может завершить бой досрочно — в 9-10 раунде. В первых раундах, думаю, Дюбуа будет активным, но все решит опыт и кондиции Александра. Хотя прогнозы делать не люблю.
По словам Дмитрия, Усик физически способен провести ещё как минимум пять боев, но всё будет зависеть от его мотивации.
Усик перед Дюбуа: «Мотивирует моя страна и наши воины».