Денис Седашев

После второго поражения от Александра Усика (24-0, 15 КО), британскому боксеру Даниэлю Дюбуа (22-3, 21 КО) рекомендовали сделать паузу в карьере. Его промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что шестимесячная пауза пойдет Дюбуа на пользу. Слова приводит The Sun.

По словам Уоррена, поражения — это важный опыт, из которого нужно учиться:

Не всё в жизни идет так, как хочется. Нужно уметь возвращаться — именно это и является признаком настоящего мужчины. Посмотрим, сможет ли Даниэль это сделать. Фрэнк Уоррен

Промоутер также призвал своего подопечного поучиться у Усика, особенно его психологической стойкости:

Усик — очень качественный боец, с прекрасным боксерским интеллектом и невероятной психологической подготовкой. Именно это делает его таким особенным. Даниэлю нужно постараться развить в себе такой же психологический настрой. Фрэнк Уоррен

Усик нокаутировал Дюбуа в реванше и снова стал абсолютным чемпионом — видео.

Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.