Чемпион IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) накануне реванша с Александром Усиком (23-0, 14 KO) вспомнил первый бой с украинцем. Слова британца приводит vringe.com:

Я прошел через некоторые вещи, но считаю, что весь этот опыт сделал меня сильным. Сначала это тебя ломает, а потом ты должен снова себя собрать. Когда ты это делаешь, то иногда ты возвращаешься сильнее – я считаю, именно это произошло со мной.

Это был раздел, который я должен был пройти, трудный урок. Но я прошел его – и теперь я сильнее.