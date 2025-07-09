Дюбуа: «Я хочу устроить Усику разрушение»
Даниэль – о настрое на реванш
около 3 часов назад
Фото: Instagra
Чемпион IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) в интервью The Ring высказался о втором поединке с Александром Усиком (23-0, 14 KO):
Теперь, когда я оглядываюсь назад… Я уже видел это раньше (от Усика), как он использовал те моменты, когда ему было на самом деле больно. Но я хочу устроить Усику разрушение. Без камбеков, без сожалений, просто оставить все на ринге.
Усик назвал секрет, который отличает его от большинства боксеров.