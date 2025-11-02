Олег Гончар

Американский видеоблогер и боксер тяжелого веса Джейк Пол (12-1, 7 КО) активно ищет соперника на случай, если чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) не сможет выйти на ринг из-за юридических перипетий.

Бой запланирован на 14 ноября в Майами, но, по данным Майка Коппинджера, событие могут перенести на 12 или 19 декабря.

Представители Пола уже сделали официальное предложение Райану Гарсии о поединке в декабре. Тем не менее, сделка маловероятна, поскольку промоутер Гарсии, Golden Boy, сосредоточен на переговорах о большом бое в начале 2026 года с Марио Барриосом.

Список потенциальных замен не ограничивается Гарсией. К Энтони Джошуа и Теренсу Кроуфорду обращались с предложениями. Рассматривают еще Франсиса Нганну и Нейта Диаса.

Проблемы Дэвиса связаны с новым иском от бывшей девушки о насилии. Это уже не первый скандал, который угрожает карьере чемпиона.