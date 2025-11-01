Олег Шумейко

Грандиозный бой Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 KO) и Джейка Пола под угрозой срыва.

У чемпиона мира снова проблемы с законом. «Танка» вновь обвиняют в домашнем насилии. Baller Alert сообщает, что бывшая подруга Дэвиса Кортни Россел серьезно пострадала – жестокое нападение, удушение и похищение.

По информации источника, Джервонта пришел к девушке на работу, схватил, начал душить и потянул к запасному выходу. После чего на парковке жестко избил Россел. Кортни рассказала, что во время отношений с боксером также сталкивалась с неприемлемым – избиения, оскорбления и угрозы убийством.

От Дэвиса требуют возмещения ущерба. В настоящее время дело должно рассматриваться в гражданском суде, но существует вероятность, что будет и уголовное преследование.

Напомним, что 14 ноября Дэвис должен был провести поединок с боксирующим блогером Джейком Полом.