Олег Гончар

Джейк Пол (12-1, 7 КО) рассказал The Schmo, что 19 декабря в Майами нокаутирует Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) уже в первом раунде.

На вопрос о самом громком возможном бое в 2026 году он ответил: Канело Альварес, Теренс Кроуфорд и Тайсон Фьюри — именно эти имена стоят у него в списке.

По его словам, сейчас Джошуа и Канело — две самые большие фамилии, с которыми он может выйти на ринг.

Восьмираундовый поединок Джошуа — Пол состоится 19 декабря в Майами с трансляцией на Netflix.

Напомним, Пол ранее заявлял, что станет для Джошуа новым Энди Руисом.