Олег Гончар

Американский влогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) называет запланированный на 19 декабря поединок в Майами «Энди Руис 2.0» для Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), передает The Ring.

Для Джошуа этот бой станет возвращением в США с июня 2019-го, когда он проиграл Руису нокаутом в 7-м раунде.

«Это будет самая большая сенсация в истории бокса, как Тайсон против Дугласа. Я шокирую мир. Я готов умереть на ринге, чтобы победить. Хочу, чтобы он рассек меня, но ему придется меня убить, чтобы остановить». Джейк Пол

Пол видит себя «вторым Усиком»: быстрый, с крепкой челюстью, ударами по корпусу и джебом. Джейк обещает избегать всех ударов Джошуа все 8 раундов.

Напомним, ранее стало известно, почему Джошуа принял бой с Полом.