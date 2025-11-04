Олег Гончар

Видеоблогер-боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) не сдержал эмоций после отмены боя против чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО).

В длинном посте в Instagram Пол назвал Дэвиса ходячим куском мусора и отказался давать платформу для увеличения фанатской базы.

Пол подробно описал хаос в подготовке со стороны Джервонты: опоздания на съемки на часы, странные требования и постоянные судебные иски. Последней каплей стал новый арест Дэвиса — обвинение в избиении бывшей девушки.

«Я не хотел, чтобы MVP и Netflix финансировали человека, который совершает самый отвратительный грех». Джейк Пол

Джейк принес извинения боксерам андеркарда, команде и фанатам.

«Вы жертвовали временем с семьями, а этот дурак снова потерял рассудок. Пол пообещал двигаться дальше: Кто угодно. Когда угодно». Джейк Пол

Промоутеры в настоящее время ищут замену на 12–19 декабря.

