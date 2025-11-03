Денис Седашов

Американский боксер Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) заявил, что готов выйти на ринг против Джейка Пола (12-1, 7 КО), но только за огромный гонорар.

В программе Club Shay Shay Кроуфорд признался, что сначала у него не было никакого интереса к бою с популярным ютубером и шоуменом, однако он изменил позицию, когда услышал сумму возможного контракта.

Если мне предложат 200 миллионов долларов — я буду драться с Джейком Полом. Теренс Кроуфорд

Его заявление прозвучало на фоне скандала вокруг Джервонты Дэвиса, чей потенциальный поединок с Полом оказался под угрозой.