Олег Гончар

Американский влогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) жестко прокомментировал отказ эксчемпиона UFC Френсиса Нганну (18-3) от боя с ним. Слова Пола привел портал MMA Fighting.

Джейк Пол не сдержался после отказа Нганну заменить Джервонту Девиса в поединке на Netflix.

«Посмотрим, как он будет себя чувствовать после того, как я выйду против Джошуа и проведу бой в 10, а то и в 100 раз лучше, чем он. Нганну — посмешище и дурак. Он застрял на месте и перестал развиваться. Для меня бой с ним — мелочь. Больше вам о нем знать не нужно». Джейк Пол

Пол также обвинил Нганну в неуважении к Майку Тайсону, назвав его «никем» рядом с легендой.

Нганну, который проиграл Джошуа нокаутом во втором раунде в марте 2024-го. От боя с Полом он отказался и назвал неуважением из-за разницы в весе.