Денис Седашов

Боец ММА Фрэнсис Нганну ответил на заявление американского видеоблогера и боксера Джейка Пола, который ранее обвинил камерунца в страхе выйти против него на ринг.

Мудро подбирай слова, парень. Согласен, тебе нужен кто-то, кто накажет тебя за то, что ты сделал с Майком Тайсоном. Но держись своей линии. Франсис Нганну

Choose your words wisely boy. I agree that you need someone to discipline you for what you did to Mike Tyson, but stay in your lane.😤 https://t.co/EpBFWrKMjk — Francis Ngannou (@francis_ngannou) November 4, 2025

Ранее Фрэнсиса рассматривали среди возможных соперников Пола после срыва боя с Джервонтой Дэвисом, который должен был состояться 14 ноября.

Джейк Пол высмеял отказ Фрэнсиса Нганну от боя.