«Мудро подбирай слова». Нганну обратился к Полу после отмены боя
Камерунский боец посоветовал видеоблогеру «держаться своей линии»
32 минуты назад
Боец ММА Фрэнсис Нганну ответил на заявление американского видеоблогера и боксера Джейка Пола, который ранее обвинил камерунца в страхе выйти против него на ринг.
Мудро подбирай слова, парень. Согласен, тебе нужен кто-то, кто накажет тебя за то, что ты сделал с Майком Тайсоном. Но держись своей линии.
Ранее Фрэнсиса рассматривали среди возможных соперников Пола после срыва боя с Джервонтой Дэвисом, который должен был состояться 14 ноября.
Джейк Пол высмеял отказ Фрэнсиса Нганну от боя.
