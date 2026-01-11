Олег Гончар

Отец экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) Джон Фьюри прокомментировал возможность третьего боя против чемпиона WBA, WBC и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО), передает портал Seconds Out.

По словам Джона Фьюри, он настаивает на третьем поединке, так как убежден, что Тайсон выиграл первый бой. Он отметил, что поединок был равным, за исключением девятого раунда, однако, по его мнению, команда Фьюри сделала достаточно для победы.

Джон также заявил, что, по его убеждению, судейское решение было продиктовано политическими факторами, из-за чего победу отдали Усику. В то же время он пожелал украинскому боксеру успехов.

Отец Тайсона подчеркнул, что Усик не одержал убедительной победы, поэтому третий бой был бы логичным продолжением противостояния.

Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры в январе 2025 года после двух поражений от Усика, однако в январе 2026-го заявил о возвращении на ринг.