«Они любят друг друга, но соперничество есть»: Джон Фьюри о Тайсоне и Джошуа
Отец Цыганского короля выразил надежду на поединок сына с Эй Джеем
1 день назад
Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), прокомментировал возможный бой своего сына против Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). Слова приводит Gold Star Promotions.
Между Тайсоном и Энтони существует соперничество, но глубоко внутри они уважают и любят друг друга, как и все бойцы. Эй Джей подарил мне много напряженных вечеров, так же как и Тайсон. Самый великий бой в истории еще может состояться.
Он также добавил, что Джошуа нужно дать время на восстановление и принятие решения:
Давайте дадим Энтони столько времени, сколько ему нужно. Если он больше этого не захочет, я его пойму. Но уверен, что он вернется, когда будет готов. А если нет — он уже подарил нам много замечательных вечеров, пусть Бог его благословит.
