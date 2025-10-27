Олег Гончар

Отец экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри Джон Фьюри резко прокомментировал победу временного чемпиона WBO Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) над Джозефом Паркером (36-4, 24 КО). В интервью Boxing News 24/7 он назвал остановку боя в 11-м раунде слишком медленной.

«Он выглядел разгромленным — Джо проиграл. На него обрушились сокрушительные удары, а он практически не защищался. Десять секунд такого штурма — слишком много. Нельзя позволять угловому ударнику вроде Вордли без помех разбивать соперника». Джон Ф'юри

Фьюри признал опасность Вордли, поскольку тот занимал первое место в рейтинге.

Джон считает, что Паркер мог выбрать более легкую цель, но вышел против чрезвычайно опасного боксера.

Также он считает, что рефери должен был остановить бой раньше, чтобы избежать лишних повреждений.

WBO обязала чемпиона Александра Усика провести следующий бой против Вордли.