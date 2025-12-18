Олег Гончар

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и боксер/блогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) успешно прошли взвешивание перед поединком.

Джошуа показал на взвешивании — 110,4 кг. Это наименьший вес Энтони с сентября 2021 года, когда он вышел на бой с Усиком. Джейк Пол — 98,25 кг — второй наитяжелый вес в карьере после 103,4 кг против Майка Тайсона.

Джошуа перед этим боем должен был весить не более 111,13 кг.

Бой Джейк Пол — Энтони Джошуа состоится 19 декабря в Майами. Трансляция — на Netflix.