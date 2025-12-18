Егор Голуб высказался о сотрудничестве с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и оценил настрой перед поединком британца с Джейком Полом. Тренера цитирует vringe.com:

У нас хорошие профессиональные отношения. Мы хорошо общаемся, ладим, понимаем друг друга. Но прошло всего 3 месяца, поэтому шаг за шагом. Нужное время.

Александр Усик – это Александр Усик, а Энтони Джошуа – это Энтони Джошуа, это два боксера разного типа. Разный вес, разный рост, поэтому это другой боксер. Что касается навыков – увидим 19 декабря.

Для меня нет простых поединков в боксе. Кто угодно, кто стоит напротив нашей команды, нашего боксера – мы всех уважаем и относимся с уважением. И с боксом никто не шутит.