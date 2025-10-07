Олег Гончар

Генеральный директор промоутерской компании Balmoral Эзекиэль Адаму предложил экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) провести бой с конголезским боксером Мартином Баколе (21-2-1, 16 КО) в Нигерии, сообщает Sky Sports.

Адаму отметил, что они провели предварительный разговор и планируют продолжить переговоры с целью организации поединка в первом квартале 2026 года.

«Все знают, что Джошуа давно мечтает провести бой в Африке перед завершением карьеры, и мы убеждены, что лучшим местом для этого является Нигерия. Это страна с крупнейшим населением на континенте — около 250 миллионов человек, а также экономический центр всей Африки. Преимуществ множество, и мы уверены, что сможем воплотить эту идею в жизнь». Езекииль Адамову

Ранее Баколе сам заявлял о желании драться с Джошуа именно в Африке. В последний раз Энтони выходил на ринг в сентябре 2024 года, проиграв нокаутом Даниэлю Дюбуа. Баколе свой последний бой провел в мае против Эфе Аджагбы, который завершился вничью.