Баколе бросил вызов Джошуа: «Я нокаутирую его в Нигерии»
Конголезец хочет провести бой против Эй Джея в Африке
25 минут назад
Конголезский тяжеловес Мартин Баколе (21-2, 16 KO), бывший спарринг-партнер Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), выразил желание провести поединок с британцем. Слова приводит Sky Sports.
Он заявил, что готов нокаутировать Джошуа и предложил провести бой в Нигерии, подчеркнув возвращение бокса в Африку.
Я с радостью проведу бой с Энтони Джошуа. Мы оба африканские бойцы, и теперь мы видим, как бокс возвращается в Африку. Если мы выйдем на ринг, я его нокаутирую. Без сомнений. Я даже нокаутирую его в Нигерии, перед его же публикой. Это бой, который нужно организовать. И нам нужно сделать это в Африке. Это будет «Грохот в джунглях II».
Беллью назвал боксера, который может угрожать Усику.