Олег Гончар

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдрієн Бронер (35-5-1, 24 КО) в соцсетях заявил, что планирует посвятить ближайшие годы боксу.

«Чувак, я посвящу свою жизнь боксу на следующие 3-5 лет. Если вы со мной, я вас люблю… Если нет, то идите к черту». Эдриен Бронер

Последний бой 36-летний Бронер провел в июне 2024 года, проиграв Блеру Коббсу. С 2019 года он вышел на ринг лишь четыре раза. Недавно Эдрієн вызвал на бой блогера и боксера Джейка Пола, что вызвало оживленное обсуждение среди болельщиков.

Отметим, что примерно до 2016 года Бронер был известным боксером, а затем стал неадекватно себя вести и больше не напоминал боксера топового уровня.