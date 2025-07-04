Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) поделился мыслями о возможном поединке против чемпиона IBF в хэвивейте Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Цитирует Фьюри BoxingNews.

«Якби я вернулся – гипотетически говоря – если бы я снова вышел на ринг и сражался с Даниэлем, я бы просто отбил этому выродку уши. Он даже не смог бы в меня попасть. Это было бы одностороннее избиение.

Но послушайте, я желаю ему успеха в бою против Усика, понимаете?

Наши стили просто не сочетаются. Стили делают бои, знаете, о чем я? И все равно – его стиль и мой стиль несовместимы. Я бы его просто уничтожил».