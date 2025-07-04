Фьюри высказался относительно возможного боя с Дюбуа
Цыганский король пожелал Даниэлю успеха в реванше с Усиком
20 минут назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) поделился мыслями о возможном поединке против чемпиона IBF в хэвивейте Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).
Цитирует Фьюри BoxingNews.
«Якби я вернулся – гипотетически говоря – если бы я снова вышел на ринг и сражался с Даниэлем, я бы просто отбил этому выродку уши. Он даже не смог бы в меня попасть. Это было бы одностороннее избиение.
Но послушайте, я желаю ему успеха в бою против Усика, понимаете?
Наши стили просто не сочетаются. Стили делают бои, знаете, о чем я? И все равно – его стиль и мой стиль несовместимы. Я бы его просто уничтожил».
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.
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