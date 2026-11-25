Владимир Кириченко

Британский тренер и экс-чемпион мира Барри Макгигэн для Sun Boxing поделился мыслями о решении экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе британца Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) покинуть лагерь бывшего абсолютного чемпиона Александра Усика (25-0, 16 КО).

Эй Джей рассказал, что покинул лагерь Усика. Хотя он признал, что условия были хорошими, а тренировки – отличными, такой подход ему просто не подошел. Он решил снова сосредоточиться на своей силе – своем главном преимуществе.

«Меня всегда удивляло, зачем он вообще туда поехал. Глядя на Усика, понимаешь: дело не в тренировках, а в самом Александре. Он – невероятный человек и выдающийся боец. Дело не в методике подготовки. Знаете, когда боец развивается, он невольно присматривается к другим.

Ты наблюдаешь за другими бойцами, берешь что-то полезное от каждого из них, пытаешься применить это на практике. Если не сработало – откладываешь в сторону и пробуешь что-то другое. Но попробовать сражаться так, как Александр... Дело не в зале, не в боксерских мешках и не в спарринг-партнерах. Усик – уникальный, его стиль ведения боя – исключительный. Скопировать это почти невозможно. Можно заимствовать какие-то отдельные элементы, но для стиля Джошуа это не подошло. Поэтому возвращение к тому рисунку боя, который он демонстрировал несколько лет назад, – это правильный путь. Именно благодаря этому он так долго оставалсянепобедимым: он был настоящей мощной силой, мастерски используя свой джеб. Он физически идеален – огромный мужчина с великолепной взрывной силой и выносливостью.

Он выходит на ринг, выполняет свою работу, а затем наносит удар правой. И большинство соперников, которые получают такой удар, оказываются где-то в облаках. Понимаете, о чем я? Он – настоящий нокаутер. Он – панчер с сокрушительным ударом, но он никогда не мог бы стать Александром Усиком».

Накануне Джошуа показал, в какой форме подходит к бою с Фьюри.