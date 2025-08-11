Олег Гончар

Стали известны бои андеркарда вечера бокса, главным событием которого станет бой между Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО), который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе.

Временный чемпион WBC во втором среднем весе Кристиан Мбилли (29-0, 24 КО) будет защищать титул в поединке против непобежденного Лестера Мартинеса (19-0, 16 КО). В первом среднем весе Каллум Уолш (14-0, 11 КО) проведет 10-раундовый бой против Фернандо Варгаса-младшего (17-0, 15 КО). В легком весе Мохаммед Алакель (4-0, 0 КО) встретится с Джоном Орнеласом (5-2-1, 2 КО) в шестираундовом поединке.

Ранее сообщалось, что тяжеловес Джаррелл Миллер (26-1-2, 22 КО) будет биться с Майклом Хантером (24-1-2, 17 КО). Однако промоутер Дон Кинг заявил, что Хантер проведет бой против Кубрата Пулева, а документы о расторжении соглашения с Sela и TKO уже отправлены.

Напомним, Альварес после боя с Кроуфордом хочет реванша с Биволом.