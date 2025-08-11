Денис Седашов

Мексиканец Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) признался, что после поединка с Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), который состоится в следующем месяце, он хотел бы снова встретиться с Дмитрием Биволом (24-1, 12 КО).

В интервью The Ring мексиканский чемпион подчеркнул, что россиянин остается единственным соперником в полутяжелом весе, с которым он хотел бы выйти на ринг.

Я надеюсь получить возможность провести реванш с Биволом. Это единственный бой в этом весе, который я готов принять. Я хочу доказать себе, что чему-то научился после того поражения, и понять, чего не нужно повторять. Внутри меня есть чувство, что я должен показать, что лучше него. Сауль Альварес

