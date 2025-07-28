Бывший тренер Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон высказался о реванше Александра Усика (24-0, 15 KO) и Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова наставника приводит vringe.com:

Люди недооценивают способности Усика. Он феномен в супертяжелом дивизионе, потому что он делает то, чего не делают большинство супертяжеловесов. Он двигается, и он универсальный, он ловкий. Большинство ребят не могут этого сделать и не могут противостоять ему на ринге. Верите или нет, но нужен хороший боксер в супертяжелом дивизионе. Я имею в виду бокс, боксерский стиль, а не панчера, не бойца, который хочет его уложить. Если ты заставляешь его быть агрессором, это ломает его стиль, потому что он к этому не привык. Он привык, чтобы бойцы шли на него, и чтобы он мог делать то, что хочет. Если ты идешь на него, то это будет более сложный бой для тебя, а если ты заставляешь его идти на тебя, тогда это будет сложнее для него. Большинство ребят в хэвивейте больше его и сильнее, но они не понимают, насколько силен этот парень ментально. Он очень умный технический боксер. Нужен действительно хороший супертяжеловес, чтобы на самом деле победить Усика, потому что он умный, он понимает бокс. Он понимает свои слабые и сильные стороны. Хороший боец.