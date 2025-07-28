Катмен Александра Усика (24-0, 15 KO) и Василия Ломаченко Расс Анбер высказался о месте абсолютного чемпиона среди лучших хевивейтов в истории. Слова американца приводит vringe.com:

Александр доказал, что он не только самый выдающийся тяжеловес современности. Он доказал, что является одним из лучших тяжеловесов всех времен. Я дал бы ему шансы на победу против любого из них. Уверен, что он, например, победил бы Джека Демпси и Рокки Марчиано. Сколько левшей они вообще встречали в своей карьере? Ларри Холмс, Мохаммед Али и Леннокс Льюис, возможно, представляли бы значительно большую угрозу для Александра, но никто из них не был бы явным фаворитом в бою с ним. Все трое устроили бы невероятные бои.

На мой взгляд, Александр доказал, что он входит в топ-20 лучших боксеров в истории. А может, даже в десятку. И речь не только о тяжеловесах.