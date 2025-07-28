«Усика ждут огромные деньги и громкие бои». Роберт Гарсия хочет, чтобы украинец отказался от соблазна
Тренер надеется, что абсолютный чемпион покинет бокс на Олимпиаде
25 минут назад
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Известный тренер Роберт Гарсия желает, чтобы Александр Усик (24-0, 15 KO) завершил карьеру на вершине. Наставника цитирует sport.ua:
Я хочу запомнить Усика как величайшего боксера в истории, потому что он много раз это доказал. Я хочу, чтобы он повесил перчатки на гвоздь и ушел непобежденным. Я знаю, что его ждут огромные деньги и громкие бои — это соблазн для любого.
Усик эмоционально высказался о российско-украинской войне.