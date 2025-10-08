Эннис поборется за титул WBA против Лимы
Бой за временный титул состоится в октябре
19 минут назад
Джарон Эннис
Бывший чемпион IBF и WBA в полусреднем весе Джарон Эннис (34-0, 30 КО) 11 октября встретится с чемпионом IBO в первом среднем весе Уисмой Лимой (14-1, 10 КО).
Организация WBA сообщила, что победитель поединка получит титул временного чемпиона WBA в первом среднем весе.
Полноценным чемпионом в этом весе является Абасс Барау, который получил повышение со статуса временного чемпиона после того, как Теренс Кроуфорд освободил титул в сентябре.
Поединок Энниса и Лимы состоится в Филадельфии.
Напомним, ранее Энниса назвали боксером, который возглавит рейтинг P4P.
