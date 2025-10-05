Эдди Хирн, промоутер непобежденного экс-чемпиона мира в полусреднем дивизионе Дарона Энниса (34-0, 30 KO), похвалил своего клиента.

Хирн уверен, что в недалеком будущем Эннис заменит Теренса Кроуфорда в статусе лучшего боксера мира независимо от весовой категории.

Цитирует Эдди badlefthook.com.

«Я видел всех топовых бойцов. Я искренне верю, что Джарон Эннис – будущий первый номер pound-for-pound. И я говорю не про три года, а про 12 месяцев.

Я думаю, что этот парень зачистит первую среднюю весовую категорию, поднимется в среднюю и станет чемпионом мира в трех весовых категориях. Я считаю, что он заменит Терренса Кроуфорда. На мой взгляд, он настолько хорош».