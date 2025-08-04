«Это величайшие». Кальзаге составил рейтинг лучших боксеров
В топ не попал Александр Усик
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира и легенда британского бокса Джо Кальзаге назвал, по его мнению, четырех величайших боксеров в истории.
В комментарии для телеканала First Round TV озвучил свой топ-4:
Великий Марвин Хаглер, Шугар Рэй Леонард, Мухаммед Али и Шугар Рэй Робинсон.
Напомним, Джо Кальзаге завершил карьеру непобежденным — с рекордом 46-0, 32 из которых завершил досрочно.
Игорь Шевадзуцкий: «Усик — это боксер уровня Мохаммеда Али».