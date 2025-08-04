Хей рассказал, как победил бы Усика
Дэвид признает, что благодаря боксерскому IQ украинец мог бы его победить
44 минуты назад
Фото: Talk SPORT
Бывший чемпион мира Дэвид Хэй оценил свои шансы в гипотетическом поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Британца цитирует vringe.com:
На своём пике, я думаю, победил бы кого угодно, кроме Холифилда. Холифилд, наверное, смял бы меня.
Значит, ты даёшь себе шанс против Усика?
Да, конечно, даю. Но я могу увидеть вариант, где он победит меня, переиграет меня со стойки левши, ведь он очень умный. И я также могу увидеть вариант, когда я просто забью его правой. Если я поймаю его, я выиграю бой. Если я не поймаю его, потому что он слишком хитрый, тогда я, наверное, проиграю по очкам.
Флойд Мейвезер не считает Усика лучшим боксёром мира.