Олег Шумейко

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй оценил свои шансы в гипотетическом поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Британца цитирует vringe.com:

На своём пике, я думаю, победил бы кого угодно, кроме Холифилда. Холифилд, наверное, смял бы меня.

Значит, ты даёшь себе шанс против Усика?

Да, конечно, даю. Но я могу увидеть вариант, где он победит меня, переиграет меня со стойки левши, ведь он очень умный. И я также могу увидеть вариант, когда я просто забью его правой. Если я поймаю его, я выиграю бой. Если я не поймаю его, потому что он слишком хитрый, тогда я, наверное, проиграю по очкам.

Флойд Мейвезер не считает Усика лучшим боксёром мира.