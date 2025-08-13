Олег Гончар

Хорватский боксер супертяжёлого веса Филип Хргович (18-1, 14 КО) поделился ожиданиями от поединка против британца Дэвида Аделейе (14-1, 13 КО), который состоится 16 августа в рамках вечера бокса Итаума – Вайт. Слова боксера привёл портал BoxNation.

Хргович выразил уверенность в своей победе, назвав решение Аделейе выйти против него ошибочным. Он признал, что британец является неплохим бойцом, но не входит в топ-5 супертяжеловесов.

Хргович также прокомментировал критику после неудачного боя с Даниэлем Дюбуа, объяснив своё фиаско болезнью, травмой и рассечением в первом раунде. Кроме того, он упомянул бой с Джо Джойсом, к которому готовился всего лишь три недели.

«Может, Адекунле думает, что я стар, но он ошибается. Я иду за большим нокаутом». Филип Хргович

Напомним, ранее Хргович ответил, кто заслуживает поединка с Усиком.