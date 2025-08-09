Олег Гончар

Украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО), абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе, получил высокую оценку от британского боксера Джонни Фишера (13-1, 11 КО) после победы над Дэниелем Дюбуа (22-3, 21 КО). Об этом Фишер рассказал в интервью Seconds Out.

Комментируя слухи о вечеринке Дюбуа перед боем, Фишер отметил, что не видел видео, но слышал о присутствии посторонних лиц в зоне за кулисами. Он подчеркнул, что эти детали остаются слухами, так как сам он не присутствовал. По мнению Фишера, независимо от подготовки Дюбуа, победа над Усиком была бы сложной задачей из-за исключительного таланта украинца.

Фишер назвал Усика особенным бойцом, сравнив его с легендами современного бокса.

«Ему 37 или 38, но он не замедляется, а становится лучше. Дюбуа — опасный панчер, но Усик сыграл в его игру и победил. Честь и хвала Александру». Джонни Фишер

Фишер надеется, что кто-то из Великобритании, возможно Тайсон Фьюри, сможет бросить вызов Усику в будущем.

