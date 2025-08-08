Известный тренер из США Стивен Эдвардс подвёл итоги карьеры Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова наставника приводит sport.ua:

Я считаю Усика лучшим боксером супертяжелого веса со времен Леннокса Льюиса и лучшим бойцом в крузервейте со времен Эвандера Холифилда. Но многие говорят, что он — лучший супертяжеловес в истории. Это далеко не так. Да, у него отличный послужной список — Чисора, Фьюри, Джошуа, Дюбуа, но это не делает его лучшим в истории.

Да, Усик один из лучших супертяжеловесов всех времен, но явно не лучший.