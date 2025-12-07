Олег Гончар

В со-главном бою вечера в Сан-Антонио экс-чемпион WBC во втором полулегком весе О'Шаки Фостер (24-3, 12 КО) единогласным решением судей победил Стивена Фултона (23-2, 8 КО), завоевав вакантный интерим-пояс WBC в легком весе.

Фултон провалил взвешивание почти на килограмм и поэтому боксер не претендовал на титул. Стивен также уплатил штраф (20% гонорара).

Фултон начал бой быстрее, дважды попал оверхендами, но Фостер перехватил контроль благодаря джебам и работе на контратаках.

Начиная с третьего раунда Фостер начал играть с соперником и уверенно его перебивал.

Судьи отдали победу О'Шаки Фостеру: 117-111, 118-110, 119-109.

Для 30-летнего Фостера это 5-я защита титула WBC.