Фултон провалил взвешивание и больше не будет претендовать на титул WBC.
Американец превысил лимит весовой категории почти на килограмм
около 1 часа назад
Стивен Фултон
Чемпион WBC в полулегком весе Стивен Фултон (23-1, 8 КО) провалил взвешивание перед боем с обладателем титула WBC во втором полулегком О’Шаки Фостером (23-3, 12 КО).
Стивен Фултон на второй попытке показал 132 фунта (59,9 кг), превысив лимит второго полулегкого веса на 900 граммов.
Фултон из-за взвешивания потерял право претендовать на титул WBC во втором полулегком весе. Если он победит Фостера, пояс станет вакантным.
Бой все еще состоится — Фултон заплатит штраф (обычно 10-20% гонорара Фостера).
Поединок запланирован на 6 декабря в Сан-Антонио в андеркарде боя Исаака Круса против Ламонта Роуча.