Олег Гончар

Американский супертяжеловес Джермейн Франклин (24-2, 15 КО) уверен, что станет самым сложным соперником для 20-летнего британского проспекта Мозеса Итаума (13-0, 11 КО).

Франклин в комментарии для BoxingScene заявил, что считает себя бойцом и воином и намерен продемонстрировать это болельщикам, призывая их быть готовыми.

Американец подчеркнул, что является неудобным соперником и представляет серьезную угрозу для Итаума.

По словам Франклина, каждый боец должен иметь максимальную уверенность в себе, и будущий поединок не будет легким — оппоненту придется приложить усилия. Он подчеркнул, что не похож на других, и не собирается уступать никому.

Бой состоится 24 января в Манчестере на арене Co-op Live.

Напомним, известный боксер ожидает, что Франклин может стать проблемой для Итаума.