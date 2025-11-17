Франклин перед боем с Итаума пообещал стать проблемой для молодого боксёра
Американец обещает дать бой молодому проспекту
около 2 часов назад
Американский супертяжеловес Джермейн Франклин (24-2, 15 КО) уверен, что станет самым сложным соперником для 20-летнего британского проспекта Мозеса Итаума (13-0, 11 КО).
Франклин в комментарии для BoxingScene заявил, что считает себя бойцом и воином и намерен продемонстрировать это болельщикам, призывая их быть готовыми.
Американец подчеркнул, что является неудобным соперником и представляет серьезную угрозу для Итаума.
По словам Франклина, каждый боец должен иметь максимальную уверенность в себе, и будущий поединок не будет легким — оппоненту придется приложить усилия. Он подчеркнул, что не похож на других, и не собирается уступать никому.
Бой состоится 24 января в Манчестере на арене Co-op Live.
Напомним, известный боксер ожидает, что Франклин может стать проблемой для Итаума.