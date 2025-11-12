Олег Гончар

Британский тяжеловес Дейв Аллен считает, что Джермейн Франклин (24-2, 15 KO) способен испортить вечер молодому проспекту Мозесу Итауме (13-0, 11 KO).

На своем YouTube-канале он заявил, что американец не обладает нокаутирующим ударом, но чрезвычайно вынослив и тактически грамотен. Если Франклин будет в оптимальной форме, Итауму ожидает серьезное испытание на выносливость.

Аллен прогнозирует победу британца по очкам, но не исключает сенсации. По его словам, если Итаума сумеет остановить американца — это будет сигналом, что он готов к боям с Руисом или Баколе. В противном случае бой станет проверкой на прочность.

Напомним, ранее Кубрат Пулев получил разрешение на бой против Гассиева — Итаума сразится с победителем.