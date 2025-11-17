Олег Гончар

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон в эфире TNT Sports прокомментировал реванш Конора Бенна (24-1, 14 KO) и Криса Юбенка-младшего (35-4, 25 КО).

Фрэмптон заявил, что Бенн продемонстрировал отличное выступление в реванше. По его мнению, Юбенку, возможно, уже стоит задуматься о завершении карьеры. Карл подчеркнул, что не хочет звучать жестко, а лишь выражает честную оценку.

«Это было замечательное выступление Конора Бенна, но, возможно, Криса настало время закончить карьеру. Я не пытаюсь быть жестким, я просто честный. Бенн контролировал свои атаки. Он не тратил слишком много энергии. Думаю, что эмоции полезны для Бенна, но, по моему мнению, в предыдущем поединке их было слишком много». Карл Фремптон

Бенн одержал победу единогласным решением судей и дважды отправил Юбенка в нокдаун в 12-м раунде.