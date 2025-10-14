Олег Гончар

Британский промоутер Фрэнк Уоррен в интервью The Ring поделился информацией о возможном возвращении экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) в 2026 году. В интервью The Ring он рассказал о главной мотивации боксера.

«Я верю, что он будет драться в 2026 году. Он боец, и я знаю, какой бой он действительно хочет – это снова с Александром Усиком. Это то, о чем он говорит со мной. Но если он продолжит карьеру, то, конечно, его ждет большой бой с Эй Джеем. Это очевидно». Фрэнк Уоррен

При этом, Уоррен подчеркнул, что любые планы останутся лишь разговорами, пока не будет подписан контракт.

Фьюри объявил о завершении карьеры в январе 2025 года после двух поражений от Александра Усика в 2024 году.

